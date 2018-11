O Presidente “você”

Na passada sexta-feira, dia 2 de Novembro, o Presidente da República deu uma aula, na Escola Secundária Jaime Moniz, sobre o futuro dos finalistas do ensino secundário. Honra e mérito para quem conseguiu fazer com que tal ilustre personalidade pudesse estar presente, mas, também, honra para o Presidente que fez questão de, uma vez mais, fazer questão de não faltar à “chamada”.

Na hora das perguntas e respostas, houve um “menino todo pra frentex” atrevido, arrogante e muito mal-educado que se arrogou no direito de se dirigir ao Professor Marcelo Rebelo de Sousa, Chefe de Estado e o mais alto magistrado da Nação, nos seguintes termos: “Relativamente à situação no Brasil, você acha que isso vai ter alguma consequência no nosso país?”

Comentários para quê? O que é que se poderia dizer a um jovem, já não assim tão jovem quanto isso, que se dirigiu ao nosso Presidente naqueles termos? “Você???!!!” Sinceramente, tal como eu, a esmagadora maioria dos portugueses deverá ter ficado completamente petrificada com semelhante desconsideração!

À moda da minha querida avozinha, “uma tapona bem dada nas beiças e aprende a dobrar a língua!” seria o remédio mais indicado para curar a má educação do “você”!

Convenhamos que o nosso Presidente, nem que seja só pelas funções que desempenha, deveria ter sido alvo de uma outra forma de tratamento. Ou será que eu é que estou a ser retrógrado?

Paulo Ferreira