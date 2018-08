O DN de 17/8 noticiou que uma praga de ratazanas mata galinhas e assusta os moradores das zonas altas da freguesia de Santo António no Funchal, dando ainda nota dos riscos para a saúde e da indignação de um dos moradores por nenhuma das entidades que nos governam (GRM e CMF) ter feito alguma coisa para pôr cobro à referida situação. Penso que há uma razão de peso que justifica que tanto o GRM como a CMF não obstem ao incremento acelerado da população de ratazanas, e essa razão tem a ver com a criação de mais uma atração turística de êxito assegurado para esta nossa linda ilha. Já temos o fogo do fim do ano, o fogo do meio do ano e alguns fogos que vão ardendo durante o ano, temos o desfile de carnaval, a festa da flor, o rali vinho madeira, a festa das vindimas e os arraiais por aqui e por ali, mas é necessário inovar constantemente de modo a criar novos polos de atração turística. Por isso, e aqui vai a notícia em 1ª mão, tanto o GRM como a CMF numa notável junção de esforços, que é sempre de louvar até por ser tão rara bastando lembrarmo-nos dos dossiês Ponte Nova e Rua do Bom Jesus, vão erigir o nosso “Karni Mata Temple” com base num belo exemplo que vem da Índia milenar, isto é um templo dedicado à proteção e adoração de tudo quanto é rato e ratazana, justificando-se assim que nenhuma daquelas entidades tenha feito algo para prejudicar a reprodução dos bichos. Já agora uma sugestão poderão aproveitar os viadutos da famosa cota 500 para pendurar cordas e escadas, enfeitadas com flores de plástico e gambiarras multicores e gaiolas com os bichinhos lá dentro, para os turistas que quiserem alimentá-los e fazer escalada em simultâneo poderem aproveitar o tempo. Aos moradores resta fugir ou avançar para uma espécie de turismo de habitação abrindo as suas casas aos bichos, aprendendo a conviver e a comer com eles como na Índia, e assim ganhar algum dinheiro com os turistas que com certeza farão bicha para visitar esta nova atração turística.