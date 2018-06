O juízo não é óbvio, o Funchal é cada vez mais uma cidade descaracterizada. A questão é estética e ambiental. Digo que o verde de São Vicente é muito mais apelativo que a orla florestal do Funchal. Isto não parece óbvio e eu não sou um especialista, mas a Laurissilva é notável, e os eucaliptos, pinheiros e acácias não são. Depois faltam as buganvílias e os muros que cerceiam as ribeiras são péssimos para o trânsito. Mas são opções. A arquitetura não ajuda. O turismo parece que não funciona como incentivo ao bom senso. O mercado dos Lavradores ainda assim preserva algum fulgor. Atrai turistas, há fruta, hortaliças e atum. Aquele espaço é exemplar, no primeiro andar. O segundo andar é exemplo do que estamos a fazer à nossa principal fonte de receitas. Digamos que é uma tentativa tosca de abraçar a modernidade. Mas o ponto é outro: qual é a lição que podemos aprender com o mercado dos Lavradores? O local atrai visitantes porque razão? O que ali está é o reflexo de uma ligação à terra e ao mar. Creio que as novas gerações urbanas não percebem isso, e os que percebem têm dificuldade em articular o desafio. Eu próprio tenho essa dificuldade. Estamos a perder os laços com a autenticidade, e isso merece atenção. Basta ver o que se passa na hotelaria, haverá o cuidado de vender os nossos produtos? Da terra e do mar? Será que temos um produto realmente nosso? Alguns terão essa cautela, mas ideia que fica é mercantilização dos banhos de sol. É importante, mas sabe a pouco. Até porque outros destinos deverão ter mais horas de sol. Ainda ontem foi-me dito que o destino está em queda. Há menos gente a visitar a Madeira. Fruto da situação do aeroporto e da falência de companhias aéreas. Pode ser, mas isso não foi previsto? Não se acautelou? Não se procurou saber? Houve um levantamento antecipado da situação que encontrasse alternativas? Nada disso foi feito. Honestamente, das autoridades públicas espero pouco, mas os privados? Os grupos hoteleiros não têm gabinetes de estudo que antecipem riscos? Talvez o mercados do Lavradores sejam exemplo, quem ali vende depende de quem vende ao lado, são competidores de atenção, mas é o do interesse de todos que o local preserve certas condições. A sociedade civil deveria aprender com aqueles comerciantes. Talvez a solução para o destino, para o futuro da Madeira não esteja nos gabinetes, nos governantes, nos grandes quadros e nas pessoas que perderam ligação à terra, ao seu lugar, pessoas que acabam por ser provincianos sem pátria. Esse não será o caminho. A solução estará talvez num edifício que foi inaugurado em 1940 e que nos lembra o que somos.