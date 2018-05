No Universo do Futebol existem os Melhores e o Melhor dos Melhores, porque em cada País o Campeão é o Melhor, mas depois nas Competições Internacionais o Melhor dos Melhores é o Vencedor de cada uma.

A Liga dos Campeões Europeus, actualmente designada por Champions é a Maior e Melhor Competição Futebolística do Planeta, porque é na Europa onde pontificam (actuam) os Me-

lhores Jogadores do Mundo, portanto o Melhor Clube do Mundo - venceu as 3 últimas Provas - é o REAL MADRID, relegando todos os outros para uma posição secundária.

Relativamente aos Jogadores - vários se notabilizaram nas Competições Nacionais - aplica-se o mesmo princípio e quem se destaca como o Melhor dos Melhores - marcou 15 Golos na Champions - é naturalmente CRISTIANO RONALDO, que ao vencer 4 - Super Taça Europeia, Super Taça Espanhola, Mundial de Clubes e Champions - das 6 Competições em que participou,

deu um passo gigante em relação à conquista da tão desejada 6ª Bola de Ouro.

Segue-se o Mundial/18 - entre 14/06 e 15/07 - na RÚSSIA. Aguardemos confiantes e serenos para ver quem se consagra o Melhor dos Melhores.

O meu desejo é que sejam: PORTUGAL e o CRISTIANO RONALDO.