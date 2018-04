O incomodado

Há um cronista do DN incomodado com as cartas dos leitores que não revelam publicamente os respetivos nomes, por razões que só aos próprios dizem respeito. Não é verdade que as referidas cartas sejam anónimas pois os seus autores estão devidamente identificados. Ao afirmar que em democracia, cada um tem direito à sua opinião, contradiz-se de imediato confundindo opinião com “mandar bocas”, “atirar pedras” e “inconsequência cidadã”. Em que é que a assinatura dá ou tira mérito à opinião expressa e a torna mais ou menos consequente? Afinal o que é que lhe provoca mais incómodo o teor das cartas ou a falta do nome dos autores? A propósito do comportamento da RYANAIR e da TAP, deveria perguntar ao governo porque não mete na ordem essas duas companhias. A RYANAIR por desrespeito à nossa legislação laboral e no caso da TAP fazendo valer a posição do acionista (50%) Estado. Ah! Mas o governo não pode interferir na gestão da companhia! Então para que serviu gastar 1,9 milhões de euros na aquisição dessa posição acionista? Segundo António Costa foi “para o governo assegurar para si uma visão estratégica para a companhia” seja lá isso o que for. Quanto aos Bancos porque não fala na CGD? Nos últimos 16 anos o Estado fez aumentos de capital na CGD no montante de 8.494 mil milhões de euros obtendo em dividendos 2.183 mil milhões de euros e um prejuízo de 6.011 mil milhões de euros. Sabe que os Bancos é que estão a pagar o Fundo de Resolução? E como? Obviamente através do negócio com os seus clientes! Sabe porque razão os depósitos estão a ser tão mal remunerados? Porque os Bancos se financiam junto do BCE a taxas de 0% ou menos! Por isso tem é muita sorte se ainda lhe pagam alguma coisa pelos seus depósitos em vez de cobrar pelos mesmos! Sabe que essas taxas muito baixas é que têm ajudado o atual governo, tão da sua simpatia, a fazer alguns brilharetes? Querer chuva no nabal e sol na eira não passa de uma contradição! Não se incomode a dar-nos pseudo lições de ética.