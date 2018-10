Em 14 de Setembro de 1993, há 1/4 de século portanto, o Glorioso Club Sport Marítimo fez a sua primeira participação europeia oficial no futebol profissional, sendo nessa altura da minha responsabilidade o Departamento Médico do Clube, do qual me orgulho de ter pertencido. Fui coadjuvado por uma óptima equipa de colegas e outros técnicos de saúde, a qual trabalhando com muito rigor, permitiu ganhar o direito a pertencer á Elite Europeia do Futebol. É muito agradável, sentir o prazer do dever cumprido e depois ver todo esse trabalho assim reconhecido. Bem haja a Direcção do Clube que fez esse reconhecimento público, e vai aqui o meu agradecimento a todos, em particular com quem trabalhei, agradecimento expresso na pessoa do Presidente Carlos Pereira, por esta homenagem muito simples mas muito significativa.

Saudações Desportivas e Bem Haja sempre o Club Sport Marítimo!