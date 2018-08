O futuro depende de vozes que destoam

O que queremos? É preciso respirar fundo para apreender aquilo que realmente desejamos. Podemos chegar a conclusões inesperadas depois de uma breve reflexão. O mesmo acontece no plano regional. É verdade que somos um povo insular, enfrentamos desafios comuns a outras regiões periféricas, mas será que estamos atentos a esses desafios?

Em matéria de conhecimento, será que estamos preparados para a revolução cognitiva? Será que estamos a preparar os jovens para as inteligência artificial? Será que o perfil laboral será o mesmo dentro de uma década? Os trabalhadores estão preparados para enfrentar a automatização? Em termos ambientais, será que estamos preparados para as alterações climáticas? Em termos económicos, será que estamos preparados as mudanças geopolíticas que se avizinham?

Um dos factos que muitas vezes me surpreendem é praticamente não haver o ensino de mandarim na região. Para quê saber mandarim? A razão é simples, em vinte anos, a China será maior do que os Estados Unidos em termos económicos, e as redes de negócios passarão inevitavelmente pela China. Nação, aliás, que tem fortes interesses empresariais em Portugal. Sei que o pensamento dominantes na região é fortemente conservador, abordar algo de novo é logo criticado de forma leviana e sardónica.

Temos que superar o pensamento conservador para enfrentar o progresso, de modo, a que nos tornemos em agentes do progresso, e não meros sujeitos passivos das inovações e desenvolvimentos. É igualmente relevantes termos em atenção o valor que temos. Sociedades heterogéneas produzem melhores soluções do que sociedades onde há uma monotonia de pensamento, uma tendência para a homogeneidade. E é aqui que quero chegar, a liberdade é a única forma de alcançar a diversidade, e esta pode ser um magistral trunfo. Não só a concepção de liberdade positiva, mas fundamentalmente, a liberdade negativa, ou seja, não temer ser coagido por ter opiniões divergentes da maioria, não temer ser prejudicado por apontar diferentes rotas de progresso.

Ainda há poucos dias li uma crónica em que desejamos ser qualquer coisa, como Singapura ou outros aliciantes destinos. Acredito nos madeirenses, é algo que me fascina, há muito talento na nossa região. O dilema é que o talento não singra, como se a terra não tivesse matéria para deixar o talento prosperar. Este dilema está muito ligado às forças tacanhas que dificultam a inovação, atacam o mérito e descredibilizam as vozes dissonantes, e isto acontece, porque há uma infeliz ideia que o debate, a economia e a política são jogos de soma nula. O que é francamente malicioso por diversas razões, pois o futuro depende das vozes que destoam e que acreditam que os jogos de soma nula são revoltantes, são essas pessoas que vão quebrar as amarras e preparar um rumo mais risonho.