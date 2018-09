Por ocasião do recente aniversário do CSM, o presidente da coletividade do Almirante Reis, salientou ser aquele clube o clube do povo. Julgo que tem toda a razão. É o povo que trabalha e paga impostos para sustentar aquele e outros clubes. Um clube do povo que recebe de borla um grande e magnífico recinto desportivo e ainda vastas áreas em seu redor e que não arranjou espaço para a população correr e se exercitar, prática que existiu durante largos anos não pode ser considerado do povo. Não faziam favor nenhum se lá tivessem arranjado um espaço para os cidadãos poderem praticar exercício físico. Mas nem tudo é mau. Um número considerável de povo vai para a Estrada Monumental correr e têm a grande vantagem de andarem aos encontrões e respirar o ar puro expelido pelos carros que lá circulam em abundância. É reconhecido por todos a necessidade dos cidadãos praticarem exercício físico mas para o desgoverno da ilha e seus membros medíocres isso não conta e para o clube do povo que recebe dinheiro e instalações milionárias também não.

Além de receberem à borla o Estádio dos Barreiros e arredores o povo ainda teve de arrotar com 45 milhões de euros em obras no citado estádio. O povo já tinha arrotado com 15 milhões nas instalações do clube em Santo António.

Em quatro décadas este clube já recebeu entre instalações e subsídios para cima de 500 milhões de euros . Antes recebiam em escudos mas é fácil a conversão. Até as viagens ao estrangeiro para disputa da Liga Europa, a estadia e muitos convidados eram pagas pelo povo.

Um clube do povo numa terra decente, já com novas instalações quando recebe os chamados clubes grandes do futebol nacional, não faz com que muitos espetadores só consigam entrar no estádio durante o intervalo do jogo. Não há duvidas de que o clube do povo é bem dirigido.