O circo TAP veio à Madeira

Não há dúvidas se as palavras fossem música, o presidente da TAP era Maestro.

É tão fácil confundir as verdades com números e estatísticas, sim o Sr. A.N. Aparentemente preparou o trabalho de casa com bastante diligência e competência, crédito para o pessoal da TAP. Mas contra factos não há argumentos, o custo por MILA entre a Madeira/Lisboa, talvez seja o mais caro na Europa.

A Madeira estando tão dependente de transporte, inclusivamente precisando de subsídio do Governo, não se admite de maneira alguma como o presidente da TAP trata os clients da Madeira e Porto Santo. Lamentável, talvez vergonhosa a expressão que esse indivíduo tem usado em relação aos preços cobrados, que em certas estações do Ano que a TAP, cobra aos Ilhéus.

Simplesmente insultáveis comentos dum executivo, que representa uma companhia que é controlada e suportada pelo Governo Português. Sim isto só pode acontecer num País que está a ser governado, por uma geringonça de conveniência Política. Verdade escandalosa.

Ex. Sr. Primeiro Ministro chegou á altura de governar Portugal, igualmente sem discriminar onde vivemos, somos todos Portugueses, lutamos pela mesma bandeira, que eu saiba cantamos o mesmo Hino National. Não precisamos de ser manejados por empresários de CIRCO.

Sim todos sabemos que a TAP é um problema bastante difícil, mas é para isso que temos um Governo, a solução não é fácil, mas é a sua responsabilidade para solucionar, é para isso que o Sr. é Primeiro Ministro. Os Madeirenses estão á sua espera, por favor Governe para todos.

Cidadão orgulhoso.

Damião de Freitas