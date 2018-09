O ataque das bandeirinhas

Fui ao espaço lounge do Vinho Madeira para provar os excelentes vinhos que são feitos cá no arquipélago. Reparei na quantidade de bandeiras da Região Autónoma da Madeira (Porto do Funchal, sul e norte, Quinta Vigia, Praça do Povo) e fiquei perplexo ao ponto de após as provas de vinho e já em casa a “dormir”, curar um pouco os efeitos da “vinhaça”, tive pesadelos com as bandeirinhas da Região Autónoma da Madeira, inclusive as que estão no Estádio dos Barreiros e Aeroporto. Poça, quem tem culpa disto? Foi o Felipe Scolari ou a rafeirada dos politicos que temos nesta terra santa. Não desejo a ninguém estes pesadelos que tive.