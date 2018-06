O Anestesista

Em vez de um primeiro ministro para resolver os variados e graves problemas do País temos, segundo Francisco Assis (FA), um anestesista à frente do governo. O foco de António Costa (AC) são as próximas eleições e continuar a campanha iniciada com formação do governo da geringonça anestesiada, e tentar fazer o mesmo aos portugueses com a distribuição de uns euros e promessas maravilhosas que nunca se realizaram nos 4 anos do atual governo, tendo como meta a maioria absoluta. Disse FA que AC teria sido um grande primeiro ministro sem a geringonça. Não sei como visto que perdeu as eleições que disputou com Passos Coelho (PC). Considero aliás que um dos factos que permitiu a coexistência pacífica plena de afetos entre AC e o PR foi precisamente o antagonismo que ambos protagonizaram contra PC, ao ponto de só depois deste ter cessado as suas funções políticas é que o PR se dignou reconhecer publica mas de forma mais ou menos envergonhada o importante papel que PC e o seu governo tiveram ao retirar o País de uma das suas fases mais negras, que adveio da nefasta ação de um governo socialista. O recente congresso do PS cujo enfoque segundo AC seria o futuro do País não foi mais do que um regresso ao passado, esquecendo os problemas do presente a fazer de conta que bastam as promessas de resolvê-los no futuro para anestesiar os portugueses. O exemplo mais grotesco é a promessa de fazer regressar ao País os milhares de jovens quadros que de cá saíram, e CONTINUAM A SAIR para o estrangeiro em busca de melhor vida. AC faz de conta que só agora começou a governar, e promete resolver no último ano um problema que se manteve durante toda a sua governação. Não sabe quando nem como o fará e também pouco lhe interessa. Importante é conseguir anestesiar os jovens licenciados, não os que saíram de País porque esses já não lhe ligam, mas aqueles que cá dentro estão há vários anos desempregados ou com um emprego que não se coaduna com as suas habilitações.

T.C.