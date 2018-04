O 25 de abril na EPAM

Em Mafra, na recruta, fui apontado para os comandos mas, face à especialidade atribuída (Intendência), no início de 1974 estava na Escola Prática de Administração Militar - EPAM, no Lumiar, em Lisboa. Por essa altura, o general Spínola fez publicar o livro “Portugal e o Futuro” no qual preconizava uma solução política para o problema da guerra colonial. Em consequência deste atrevimento e também por não terem integrado a “brigada do reumático”, conjunto de altas entidades políticas e militares que tinha ido a S. Bento prestar vassalagem e jurar fidelidade às políticas de Marcelo Caetano, os generais Spínola, vice CEME, e o seu superior hierárquico, Costa Gomes, foram demitidos. Estava na semana de campo quando ocorreu o “golpe das Caldas”, acontecimento que criou alguma tensão com comentários em surdina sobre a situação política do país. No dia 25 de março fiz o juramento de bandeira transmitido através de potente altifalante e acompanhado por “bocas” anti regime, tais como “fascistas”, “colonialistas” e outras muito em voga na época, proferidas por vários camaradas as quais foram ouvidas, mas também ignoradas, pelos comandos militares que, na parada, presidiam à cerimónia. Na manhã do dia 22 de abril fui convidado pelo capitão Teófilo Bento a aderir ao golpe, por indicação do Teixeira, ex-colega de estudos académicos. Nas noites de 22 e 23 o grupo aderente reuniu numa casa particular onde foram analisadas as intenções políticas do golpe, como a instauração da democracia, o fim da guerra colonial e a natureza política da sua liderança dado existirem algumas dúvidas. Até se colocou a hipótese do mesmo ser da autoria da ala mais à direita do regime ao ponto de António Reis, o mais destacado elemento do grupo, ter dito “camaradas, pior do que está não vai ficar e por isso vamos alinhar”, revelando deste modo alguma insegurança acerca da informação que possuía mas certamente convencido de que as coisas iam no sentido que pretendia. No dia 24 não houve convocatória para reunir pelo que, após o jantar, fui a um café, perto do Estádio José Alvalade, quando, pelas 22 foras, o Teixeira me fez sinal para regressar ao quartel, percebendo de imediato que tinha chegado o dia. Equipámo-nos com farda de combate e G-3 quando, já depois da meia-noite, fomos informados de que tinha sido transmitida, via rádio, a canção que confirmava que as operações relativas ao golpe tinham tido início. O capitão Bento revelou-nos então quais as operações a executar e o principal objetivo das mesmas – a tomada da RTP - o qual foi concretizado por volta das 3 horas. Pelas 5 horas fui descansar mas, até esse momento, não se tinha notado qualquer indício de estarem a ocorrer operações militares pelo que cheguei a duvidar do sucesso do golpe. Acordei pelas 7/8 horas com um barulho anormal, fui ver o que se passava e deparei-me com centenas ou talvez milhares de pessoas eufóricas, oferecendo tabaco e cerveja aos militares, que se dirigiam para a baixa da cidade onde ainda decorriam operações.. A minha unidade, apesar de ter como finalidade a preparação de quadros nas áreas da logística, foi das poucas que participou no golpe com uma operação bem à medida das suas capacidades. Fiquei de prevenção no quartel nos 15 dias subsequentes, tendo saído apenas para prestar serviço de segurança na RTP, onde tive oportunidade, por deferência do pessoal que lá trabalhava para com os militares, de ver pela primeira vez televisão a cores. Estas foram as minhas experiências acerca deste acontecimento histórico que mudou radicalmente o país.

Manuel João Batista Rosa