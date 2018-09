Novela continua na escola do Curral

Mais um triste episódio da novela da Escola do Curral das Freiras. A situação não é nova, nem os prejudicados, apenas mudaram um dos protagonistas.

Faltam professores! Novamente, tristemente, faltam professores!

Os alunos com necessidades educativas especiais perderam os apoios, as crianças provenientes do estrangeiro perderam o apoio, a secretaria perdeu funções, queremos alguma coisa e a resposta é “vou perguntar a Santo António”...

Perante a situação caótica, o novo Sr. Presidente do Conselho Executivo da Escola mandou informar os país que não quer qualquer ruído! A Prof. Cristina diz que se alguém não obedecer os alunos serão prejudicados.

Alguém escrevia que desde há muitos anos, tantos quantos esta escola tem, que a falta de professores é um problema recorrente. Mas afinal, o que se passa? Por que razão se esquivam os Srs. Professores da nossa moderna e simpática escola? Serão as temperaturas baixas? Será a longa distância do Funchal? (20 minutos no máximo) Seremos nós? Modéstia à parte, eu até acho que somos um povo hospitaleiro.

Pedindo energeticamente que “Haverá outro motivo? Algum entrave? Se o há, tem de ser afastado!” dois curraleiros importantes Salustino e Isabel iniciaram uma cruzada que resultou na extinção de mais de 50 anos de escola do Curral, afastado o anterior diretor, fica a disponível Cristina , mas eis que...

A SRE, diz que a Escola tem todos os professores que pediu, infiro então que continua a haver apenas má gestão de recursos. Como no passado a SRE vai mandar que a Escola organizar-se e assunto resolvido?

Abafa-se a cabeça, fica-se com os pés de fora e é mais do mesmo.

Como é que é, meus Senhores? Afinal quem tutela a Educação? A quem compete resolver os problemas da escola? Se continuam as sucessivas anomalias, na escola liberta só podemos inferir que a culpa é mesmo da Secretaria Regional de Educação.

Andou o presidente da junta a apregoar que com a saída do malfadado diretor os professores de excelência voltavam – onde estão?

Foi apenas ruído, com que objetivo?

Parecia existir no passado, um certo azedume nas relações entre a Escola e a Secretaria, a nós pais isso não interessava nada, em outubro de 2017 em reunião na secretaria da educação, prometeu o secretário que saindo o diretor todos os problemas estavam resolvidos.

Saiu o anterior diretor e os problemas continuam!

Estou a ver que vão ser os nossos jovens e crianças a pagar pela incompetência e politiquice dum secretário que não respeita nem se dá ao respeito.

Senhor Diretor Vitor, de sim esperamos que faça o que o Prof. Joaquim fez, quando a secretaria não colocou o professor do 12º ano ele própria foi dar aulas para que os alunos não fossem prejudicados. Não prejudique os nossos filhos!!

Porque afinal, todas as crianças e jovens têm direito a uma educação de qualidade, independentemente do local onde vivam, da sua raça, credo ou classe social.