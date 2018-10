Nõa brinquem com os adeptos

Uma coisa é não estar a conseguir ter bons resultados e boas exibições, outra coisa é ser eliminado frente a uma equipa de duas divisões abaixo. E mais: sofrer quatro golos? O que se passou no último jogo da Taça de Portugal é mais uma mancha muito negra na história do Clube Desportivo do Nacional. Já não basta estarmos a vestir o papel de uma das equipas mais fracas da Primeira Liga? Já não basta termos perdido em casa frente a dois adversários diretos? Já não basta sermos, de longe, a equipa do campeonato que mais sofre golos? Agora, isto? Não brinquem com os adeptos. Apurem responsabilidades. Não deixem “andar” como deixaram no ano em que descemos. Vejo jogadores e membros da equipa técnica completamente despreocupados com esta situação. E o mister Costinha que não venha afirmar outra vez que “a culpa é dos adeptos”. O problema é o Costinha achar que está no Barcelona e meter a equipa a jogar como se esta tivesse os jogadores do Barcelona. É bom que primeiro vá ganhar humildade e atitude. A equipa precisa e muito. Mas não basta. O Nacional tem o plantel menos valioso da Primeira Liga. E em termos de transferências, gastamos mais do que a maioria das equipas da Liga NOS. Tudo só num jogador que nem titular é. Não soa muito bem, pois não? Algo está mal. Falta de investimento à parte, nada justifica a derrota frente ao Lusitano de Vildemoinhos. O Nacional não é dos jogadores, não é do treinador, não é do presidente. É dos adeptos. Sem eles, a instituição não é nada. Abram os olhos. Nós não subimos para isto. Eu e centenas de adeptos não fazemos quilómetros para isto.