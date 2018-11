“No dia que o rei (Porto Santo) fez anos”...

O povo saiu à rua. E o” Povo” juntou-se ao “Clero” e à “Nobreza”. E, juntos, sobretudo o povo porto-santense, embevecido(?),

ouviu, mas não escutou, discursos que, pasme-se, faziam alusão às suas legítimas aspirações ,com alguns delírios de permeio e aos seus velhinhos, muito velhinhos e dramáticos problemas.

E exultou.

Agora, com tanta projecção mediática aquém e além -mar, depressa muito depressa, as respectivas soluções não se fariam esperar. Dos quatro cantos do Mundo surgiriam em catadupa todo o tipo de contributos. O mundo não poderia ficar indiferente perante dramas referenciados com tanta eloquência.

A grandiosidade da celebração deste aniversário bem como todo o aparato que à sua volta se verificou, têm de forçosamente reverter-se em auspiciosos frutos para esta Terra.

Vamos aguardar com serenidade. Entretanto, porque os festejos se prolongarão até 2020,lá vamos nós “cantando e rindo”, mas com muitas lágrimas também...Comemorou-se os seis séculos da Descoberta. Não sei se Porto Santo resistirá outros tantos. Nenhum de nós estará cá para ver. Mas cabe a cada um de nós a responsabilidade da sua preservação enquanto por aqui andar.

Os Homens avaliam-se pelas atitudes. Não pelo que dizem.

O Mundo precisa de Atitudes, não de teorias.

P.S. (Intriga-me o facto de não haver um representante de Porto Santo na Comissão Organizadora destas comemorações. Ou há?)

Madalena Castro