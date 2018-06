Não sou capaz de enumerar o que acontece naquele espaço. Mal se arruma o material usado no Natal e logo aparecem os programas do Carnaval, da Festa da Flor, o Festival Literário, da Feira do Livro etc. Uns com barracas outros nem por isso e tem musica e animação.É bom, Eu gosto.Aparentemente, tudo se passa sem atropelos e pode-se desfrutar das ofertas, da poncha às flores e aos bolos e outros petiscos. Sem esquecer os livros. Dos últimos acontecimentos naquele espaço saliento a Feira do Pão da responsabilidade dos Lions. Este ano, teve de mudar de sitio e isso motivou criticas: que ficou apertado, que dificultou o trânsito dos peões,que os móveis eram feios e não sei mais o quê. Pois sim. Só que a” Feira do Pão” tem um objectivo muito altruísta. A receita obtida destina-se a bolsas de estudo, reparação de habitações, etc. Toda a gente é voluntária, trabalha ‘pro bono’ como voltou a ser moda dizer-se. E servem comida honesta, sem ‘berloques’ e ‘conceitos’,. Há ainda bolos que nos fazem babar só do os ver. Os arranjos de flores estavam magníficos. Penso que valeu bem a pena algum desconforto físico ou estético por pouco tempo. Já estou à espera da próxima.