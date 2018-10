Não está certo

Os nossos filhos tinham desporto, música, apoios, porque é que tudo isto acabou Dr. Pedro Coelho?

Se quero um recibo do valor que pago pelo meu filho na escola, dizem-me para ir buscar o recibo a santo António, mas ficam-me com o dinheiro. É assim que estamos melhores Manuel Salustino?

Quero deixar o pequeno na escola às 07:45 não posso, o Diretor Vitor só deixa se trouxer um papel do emprego, porque caso contrário não recebem o pequeno.

Cordofones, os nossos meninos deram espetáculos tão bonitos pela ilha, até foram à televisão, porque é que acabou a música na escola do Curral Sr. Presidente da Câmara?

Desporto escolar, os meninos da escola agora não tem oportunidades nenhumas, voltaram a ser uns tristes para aqui abandonados. O novo diretor já foi boa pessoa mas está velho e cansado.

Cinco meninos com necessidades educativas especiais na mesma turma. Manuel se o meu filho for prejudicado é bom que comeces a ter atenção por onde andas, tu e teu irmão deram cabo do clube, deste cabo da escola, tens feito muito mal às pessoas do Curral os meninos andam tristes, aquilo está uma miséria, a nossa escola não era assim, tínhamos uma boa escola e agora temos isto, quem sabe sabe, quem não sabe os pais que paguem explicações. Já foi tempo em que tu e a tua mulher muito dinheiro ganharam a explorar os alunos da tua mulher que para passar tinham de lhe pagar as explicações.

A cantina está uma miséria, o que agrada os olhinhos aos nossos meninos foi o bar que melhorou, os pequenos agora podem comprar gomas, filipinos, chocolates, gelados e bolas de Berlim na escola. Não está bem é os preços que pagam no bar da nossa escola serem mais caros que os preços pagos na escola de santo António. Se a escola é a mesma então os preços não deviam ser diferentes Sr. Secretário.

O Secretário da educação e o presidente da Câmara mandaram embora o diretor Joaquim, o primeiro por despeito por o diretor Joaquim ter mais competência que ele, o segundo porque a escola do Curral ser a melhor do conselho era algo que nem ele nem a Dr.ª Sónia suportavam.

Uma escola que tinha um Diretor, competente, compreensivo, amigo e bom pai, que foi vítima da tremenda injustiça que foi cometida com ele, sei que está a passar um período difícil pois tem vocação e convicção no seu trabalho. Esse valor via-se e sentia-se desde o primeiro momento pois era o primeiro a estender a sua mão às crianças e às famílias, quantos imigrantes não tinham as primeiras palavras de encorajamento do diretor da escola, a quantos meninos não matou a fome, quantos não receberam sapatilhas, camisolas, livros pela sua mão...

Senhor diretor sei que é forte, lembre-se que na vida quantas vezes caímos, quantas vezes nos levantamos. Na vida tudo que fazemos aqui; aqui pagamos... Desejo muita força e que mantenha a cabeça erguida que você será capaz de superar os obstáculos que está a passar. Sei que tudo isto o afetou mas não deixe que os problemas o consumam ou afetem a sua família, que é a coisa mais importante que tem, desejo sinceramente o melhor do mundo e muitos sucessos porque você merece, nós sentimos a sua falta, a escola não é nem mesmo a sombra do que era, antes era harmoniosa, livre, feliz e o ambiente era saudável, agora não é, é como se uma nuvem negra tivesse chegado e tivesse ficado em cima dela. A escola perdeu a alma que tinha antes.

Peço-lhe que siga em frente, não dê alegrias aos que lhe querem mal, muitos foram incapazes de avaliar o seu trabalho e agora, mais do que nunca, eles perceberam quais eram suas intenções pelo que já foi a escola. É bom que as pessoas vejam as diferenças de mandato entre um sonhador e um homem velho. OBRIGADO pelo seu apoio incondicional e desinteressado.