Na Praia Formosa tal como na Praia do Porto Santo sofrem do mesmo desequilíbrio provocado pelo corte da dinâmica costeira, graças ás mentes brilhantes que nos governam. No Porto Santo foi construído o porto que está a provocar o desaparecimento das dunas e areia da praia, na Praia Formosa construíram o pontão até ao ilhéu provocando assoreamento a oeste e o desaparecimento do calhau e Este do Ilhéu. O PRESIDENTE da Câmara quis fazer desaparecer o pontão para que as correntes tornassem a preencher a praia como sempre foi e o governo não permitiu exigindo um parecer de impacto ambiental, o que não foi necessário quando o mesmo governo construiu o mesmo. Entretanto o mar continua a conquistar a terra.