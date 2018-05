Morrer com dignidade - e se fosse consigo?

Todos nós havemos de partir um dia. Quando se vive com cancro damos por nós a pensar que afinal que esse fim poderá bater à porta a qualquer momento, se bem que qualquer acidente ou doença súbita poderá nos ceifar a vida. Ter cancro não é fácil nem para a pessoa nem para os familiares, e, durante meses ou mesmo anos a vida altera-se por completo. Diagnóstico, cirurgia(s), quimioterapia e/ou radioterapia, consultas, idas à urgência etc etc. No fundo, o hospital passa a ser quase a sala de estar. Então quando as coisas complicam, ainda mais são as horas passadas na urgência com tempos de espera que se desespera. Não é exagero! infelizmente é a nossa realidade. Mas “pior” ainda é quando as coisas complicam, havendo necessidade de recorrer às urgências onde mesmo sendo atribuído um laranja, há um tempo de espera de cerca de 2h a ser atendidos por um médico. Sei que não há milagres, apenas se pede um canto, alguma dignidade, algum conforto para que se possa ir em paz. Não numa sala de espera. Porque qualquer ser humano merece partir dignamente. Ps: Não havia muitas pessoas a espera de ser atendidas! Era madrugada. Aconteceu comigo, e se fosse contigo?