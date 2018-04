O futebol e a vida são feitos de momentos especiais, muitos agradáveis para uns e ao contrário para outros. Vou recordar alguns deles, que para quem gosta - é um sentimento universal - de futebol são sempre interessantes.

No sorteio dos 4ºs de final da Champions - é a maior prova de futebol do Mundo - a lógica apontava no sentido de quem - Real Madrid, Barcelona, Bayern Munique e Manchester City - passaria às 1/2 finais, no entanto alguns momentos cruciais provaram que a lógica no futebol muitas vezes é “uma batata”.

O que aconteceu na realidade é que o Barcelona e o Manchester City foram eliminados pela Roma e pelo Liverpool e o Real Madrid depois de ter vencido a Juventus por 3/0 em Turim, tremeu em casa - esteve a perder por 3/0 - para passar à 1/2 final, que conseguiu novamente por intermédio do pronto socorro e Melhor do Mundo CRISTIANO RONALDO, ao marcar 2 golos em Turim e 1 em Madrid.

Estes momentos podem também ter representado o fim da participação nesta prova de BUFFON e INIESTA - merecia ganhar a BOLA DE OURO/2010, por ter sido, Campeão Espanhol, Campeão Europeu e Campeão do Mundo pela Selecção de ESPANHA - 2 ícones do futebol Mundial.

Seguem-se o Real Madrid/Bayern Munique e Roma/Liverpool nas 1/2 finais, que protagonizarão de certeza novos momentos para recordar e que dão a possibilidade de novo recorde - já leva 15 golos em 10 jogos - ao CRISTIANO RONALDO.

Aguardemos serenamente.