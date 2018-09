Mobilidade ou feira?

Decorre desde há uns dias a dita Feira da Mobilidade com vários automóveis expostos na nossa Praça central com stands alusivos ao tema da Mobilidade cada vez mais actual nos dias de hoje. Não consigo descortinar porque razão a CMF cada vez que organiza ou dá autorização para alguma entidade organizar algum evento nesse local temos de levar com comes e bebes. Sim refiro-me às barracas de poncha cerveja e tudo o mais. O que tem a mobilidade a ver com esse tipo de barracas? Ainda não perceberam que existe um anúncio que diz e bem: “ se beberes não conduzas”?! Até parece que nada conseguimos fazer naquele local sem copos e tascas !!

Jacinto Neves