Mobilidade aérea, história de um Cartel organizado

Três simples questões-chave sobre a mobilidade aérea da Madeira:

1.) O que fez a autoridade da concorrência relativamente à evidente e óbvia concertação de preços das companhias que voam para a Ilha da Madeira? ... Zero

2.) O que fez o nosso conterrâneo, ex-Secretário de Estado do Turismo, distinto membro do PS Madeira e administrador da TAP para minimizar este problema? ...Zero

3.) Um modelo que tem um tecto máximo de 400 euros, espera que os preços se situem abaixo deste valor? ...

Estamos todos reféns de um Cartel Aéreo autorizado e encabeçado pela TAP.

PS: por fim, nunca percebi por que razão os pagamentos por cartão de crédito são descriminados e têm esperar 60 dias para receber o reembolso. Por acaso as companhias não recebem o dinheiro no dia do pagamento? Por acaso as pessoas não têm de pagar o cartão ao final de 30 dias? ...

Isto só serve para uma coisa: para complicar a vida aos madeirenses!!!