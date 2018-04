Meu Nacional!

Hoje recordo o passado, aqueles momentos de glória, aquelas alegrias, aqueles episódios vividos na choupana no fim das tardes de domingo onde o nosso lugar estava bem assente no escalão maior do futebol português.

Mas uma quebra aconteceu como tudo na vida há momentos ou épocas melhores e outras menos boas.

Mas meus caros Nacionalistas não desesperem, pois o nosso clube com passadas bem assentes no chão vai caminhando com convicção, segurança e eficácia para o nosso cantinho que é a primeira liga.

Não interessa o que os outros pensam e deixem de pensar, que nos invejem ou atropelem, porque nós temos uma ambição, essa que foi planeada ao longo desta época,mesmo ultrapassando espinhos e pedras pelo caminho, fomos e seremos mais fortes até chegar à meta.

Não importa quem nos persegue, não interessa quem nos quer ultrapassar, pois esses não têm o nosso fulgor nem a nossa raça dentro do rectângulo de jogo.

pois nacionalistas, temos a confiança e poder!

a dignidade e humildade por todos os adversários, mas deixei-nos caminhar sem atropelos e fantasmas por detrás do pano de fundo, porque hoje em dia como tudo na vida, no presente somos bestiais passado algum tempo passamos a bestas!

Mas a nossa equipa é coesa e sabe para onde caminha e não vai deixar o topo fugir!

Temos força e vontade de vencer!

Força plantel profissional,treinador Costinha e massa associativa e também é de louvar a calma e a serenidade do nosso Presidente Eng. Rui Alves perante os caroços que tem engolido ao longo da temporada!

Força Nacional,no acreditar está a glória e a conquista e a vitória nascerá brevemente!

Um abraço a todos os Nacionalistas!