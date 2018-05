Medalha de mérito a João Carlos Abreu

Porque soube transformar o destino Madeira sazonal em um destino de todo o ano.

Hoje poucos se lembram mas a Madeira era procurada no Inverno e no Verão a maior parte dos hotéis fechavam. Quando João Carlos de Abreu passa a secretariar o Turismo sabe rodear-se duma boa equipa de marketing que passa a vender a nossa Região todo o ano e ainda somos um exemplo reconhecido do saber transformar a oferta versus procura.

Porque soube fazer renascer o Carnaval;

Porque soube que Madeira e a Flor estão lado a lado – nasce a festa da Flor;

Porque as Vindimas podem passar para a cidade e passaram;

Porque a nossa FESTA (Natal e Fim de Ano) pode ser mais iluminada e festiva;

Porque a velha cidade renasce com casas de Fado, bares e restaurantes;

Porque é reconhecido o exercício de profissionais de turismo devidamente habilitados através de estabelecimentos de ensino reconhecidos para tal.

É nesta altura que se formam os primeiros guias-interpretes nacionais, grau de bacharelato, na RAM.

Porque ...quantos e quantos porques pelos quais merece este HOMEM a minha medalha de MÉRITO e esta REGIÃO, não acredito que se esqueceu, está à espera que se aprove e se decida, eu já me decidi e comigo muitos e muitos, sem dúvida, que ao lerem-me estão comigo, nós CONDECORAMOS – TE.

Condecoramos-te, não só pelo que fizeste por esta terra mas, também, pelo ser humano que és, homem/paz e homem/poeta.