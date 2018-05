A atribuição da Medalha de Mérito da Região ao politico que durante 4 décadas governou esta ilha, peca por tardia e o senhor devia receber mais medalhas tal o desempenho nas suas funções. Vou expor algumas situações que demonstram claramente o merecimento de outras medalhas:

Por ser um mestre na arte do insulto e do enxovalho no exercício das suas funções, uma medalha. Outra medalha por considerar cidadãos desta terra pove, poive e patas rapadas. Merece + uma medalha pelo facto de ir para as Câmaras Municipais da Região dizer que quem mandava ali era ele. Por chamar publicamente filhos da puta aos jornalistas deve receber uma medalha.

Por, de olhos esbugalhados e espuma na boca rasgar em público num evento desportivo exemplares do DN, outra medalha. Por ter espatifado imenso dinheiro e nunca ter construído um novo hospital que as pessoas há muito reclamavam + uma medalha. Tendo o Estado Novo do qual era um acérrimo defensor, adquirido um magnifico recinto desportivo para uso fruto da população e ele o ter oferecido a um clube desportivo, que receba mais uma medalha. Por insultar os cidadãos que utilizavam o Estádio dos Barreiros para fazer corrida e se exercitar mandando-os ir correr para a Ribeira Brava, outra medalha.

Por ter derretido para cima de 200 milhões de euros dos contribuintes no pasquim de propaganda laranja, é um ato de justiça + uma medalha.

O fiasco da marina do Lugar de Baixo que foi construída contra o parecer dos entendidos e no qual já se gastaram 120 milhões de euros, demonstra bem que por cá não havia regras. Outra medalha para este cavalheiro. A sua propensão para grandes obras era tal que hoje encontram-se algumas abandonadas.

Pelas centenas de milhões de euros ou escudos que atribuiu ao futebol profissional neste arquipélago, sem dúvida + uma medalha. Por não ter implementado na região o passe para os estudantes até aos 23 anos e que no Continente tinha uma redução de 50%, outra medalha. Por dizer a toda a hora que éramos um povo superior, vai mais uma medalha.

Porque os madeirenses sempre pagaram impostos bem mais altos que os açoreanos, deve ser reconhecido o direito a uma medalha. Mais uma medalha porque estando o Hospital dos Marmeleiros em condições miseráveis, não tendo condições mínimas para receber doentes este senhor nunca se preocupou nem resolveu aquela vergonha. Se fosse para mais um estádio de futebol ele logo estoirava 20 ou 30 milhões de euros. Por ter concessionado o Centro de Inspeções de Automóveis da Madeira, não a quem ganhou o concurso mas sim a quem ele entendeu, a região tem a pagar aos lesados 21 milhões de euros de indemnização + uma medalha. No que toca a construções o cais 8 na baía do funchal é a cereja em cima do bolo e consequente medalha para o responsável por aquele aborto. Não é que contrariando todos os pareceres técnicos que diziam não ser viável naquele local um cais para acostagem de navios, o mesmo foi construído e apenas um navio lá atracou uma única vez. As pessoas não são burras e fazem insinuações do porquê daquela construção.,

Este senhor é o responsável por uma dívida da região de 6000 milhões de euros, sendo que 25% dessa verba ninguém sabe se foi gasta, se foi desviada ou se foi roubada ou onde foi parar. Se por esta situação ele não merecer + uma medalha, será um ato de injustiça.

A gestão danosa e criminosa de dinheiros públicos é crime grave, pelo que deverá ser atribuída outra medalha.

Vou ficar por aqui pois irão faltar medalhas de mérito para premiar os feitos deste impagável personagem.