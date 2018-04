Manifesto contra especialistas!

De acordo com a comunicação e redes sociais, “especialistas” manifestaram-se, avançando com um conjunto de medidas para a prevenção de incêndios que enviaram para o Governo Regional e para as câmaras municipais. A ação pode ser considerada proativa, pela maioria, uma vez que é verdade que as entidades competentes, nada têm feito para travar este flagelo que teima em aparecer todos os anos, e que a floresta está cada vez mais vulnerável e que o risco é cada vez maior. O problema é que, espremendo as recomendações, não são avançadas quaisquer medidas concretas, sobretudo no que diz respeito à forma como deve ser feita a limpeza e retirado o material combustível nas áreas identificadas, mesmo porque não estamos a falar de pequenas áreas, ou de um Quintal, normalmente apontando como um bom exemplo de reflorestação, mas que tem contado com a generosidade de entidades que fornecem as plantas, as vezes que forem precisas, e o esforço e empenho de voluntários, que certamente não estariam disponíveis para limpar e plantar milhares de hectares.

Mas pensando bem, este conjunto de especialistas, 4 biólogos e 1 geógrafo, provavelmente a mais não são obrigados, porque a reflorestação e a prevenção de incêndios não é certamente a área em que se destacam, senão vejamos:

Helder Spínola - Biólogo, Doutorado em Citogenética e Biologia Molecular e ambientalista convicto. Legitimamente preocupado com os incêndios e a deflorestação, não devia estar mais ativo e mais preocupado ainda, com a exterminação da Cabra do Bugio e com a matança da Cabra das Desertas, levado a cabo pelos serviços oficiais, liderados muitas vezes por outros biólogos e especialistas dos passarinhos e das plantinhas, dado constituírem património genético único no mundo que deveria tentar recuperar considerando as suas capacidades na área?

Violante Saramago Matos - Bióloga. Assim de repente e apesar dos seus ideais e lutas não lhe reconhecemos nenhuma especialidade, sobretudo em matéria de prevenção e combate a incêndios, mas, mais uma vez é legítima a sua preocupação, tal como a de todos nós com a falta de estratégia para o ordenamento do território na Região.

Thomas Dellinger - Biólogo, tem centrado a sua investigação no estudo da ecologia das tartarugas, pelo que deveria concentrar-se, julgamos nós, no impacto dos herbicidas utilizados também pelos seus pares, no controlo de invasoras, sobretudo em áreas de reserva, sobre o comportamento dos animais marinhos e no meio em que vivem.

Miguel Sequeira - Biólogo, Doutorado em Taxonomia Vegetal. É um académico com invejável lista de publicações e produções científicas, que agora subscreve o manifesto com medidas urgentes, com efeitos a curto prazo, mas que não foi capaz de pô-las em prática enquanto Presidente do Instituto de Florestas e Conservação da Natureza, para prevenir o grande incêndio de 2016.

Raimundo Quintal - Geógrafo e ambientalista é tudo menos um especialista, dado que sabe tudo e emite opinião sobre todos os assuntos. É portanto um generalista, que apesar do trabalho meritório que tem feito de promoção e de proteção do nosso território não faz a mínima ideia de como por em prática uma estratégia integrada e alargada de prevenção de incêndios. O que nós precisamos senhores “especialistas” é de medidas concretas e de aplicação prática, de proteção da natureza e da população, porque até agora....eles “falam, falam, falam e não dizem nada”...