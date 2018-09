Manifestações de taxistas

Muito sinceramente estas novas manifestações dos taxistas nas principais cidades do país causam-me até repugna. Muitas profissões já foram profundamente atingidas, há mais de uma década, pela evolução tecnológica. Lojas online, sites de partilha, de música a apartamentos, plataformas de marcação de viagens, homebanking, jornais digitais, ascensão das redes sociais, tudo isto afectou de forma dramática inúmeras profissões. Outras, em compensação, nasceram. Chegou “agora” a vez de a revolução digital atingir o negócio dos táxis. É o fim de um monopólio, que dói aos que dele usufruíram, mas que é altamente favorável para o consumidor. Os clientes estão tão satisfeitos com este novo serviço da Uber, que o seu crescimento tem sido óbvio... as pessoas sentem-se seguras, e com a garantia de que não estão a ser exploradas ou enganadas, além de que os próprios profissionais da Uber tem uma postura completamente diferenciada dos taxistas.

Estes senhores taxistas que se acham os reis do pedaço, agora imagine-se, exigem que o governo suspenda a lei que permite que a Uber e a Cabify possam operar em Portugal. Felizmente que o governo em relação a este assunto tem uma posição firme, e não vai alterar aquilo que já foi aprovado com grande maioria na assembleia da república, portanto como diz a outra “aceita que dói menos!”

Os portugueses querem ter o poder de escolher quem os vai transportar do ponto A ao ponto B, com quem se sentem seguros e com quem lhes apetece ter este tipo de serviço, e não vai ser agora a classezinha dos taxistas que vão impedir o livre acesso nem dos portugueses nem de quem nos visita a este serviço.