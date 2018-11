Mamarracho na Rua Conde Carvalhal

Venho questionar como é possível ter sido licenciado um prédio na Rua Conde Carvalhal, Funchal, com 2 pisos abaixo da cota e 5 pisos acima da cota soleira?

Num acto de javardice colossal destruiram logo a casinha de prazer histórica na esquina. Agora a escavadora deita o resto da casa antiga abaixo. Como foi possível tal indíce de construção nesta zona? Vai ser preciso uma queixa no ministério publico para ver o que se passou com este licenciamento? - Ou uma acção popular? Ao lado tem uma quinta madeirense centenária classificada - Vai ter afastamentos da estrada e das casas vizinhas? Fica a cidade do Funchal toda mais pobre com mais um acto de vandalismo do betão, regras para uns e não para outros.

Emilio Teixeira