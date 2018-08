Maldição do Ribeiro Choco

Até quando é que teremos de suportar esta maldição pelas nossas casas adentro. Causada por um estaleiro de construção civil ter que fechar as janelas interiores para amenizar os insuportáveis ruídos de máquinas, martelos, e outras barulhentas ferramentas, mais carrinhas com cargas além de um camião Volvo. Este caminho foi asfaltado recentemente mas com esta circulação indevida certamente vai ter consequências funestas no asfalto. É bem sabido que nesta terra, compram-se licenças duvidosas. Nomeadamente, licença para a circulação de veículos pesados. Como é possível esta situação numa zona de habitação? Onde outrora imperava o silêncio?

Além disso instalaram se por último. Nem respeitam os horários normais.

Será que a justiça neste caso é cega, surda e muda?

Publico esta carta com a revolta do nosso descontentamento.