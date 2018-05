Lombas, infelizmente necessárias!

Acho imensa “piada” que muitas pessoas venham nos “famosos” grupinhos de Facebook, insurgir-se contra as lombas de redução de velocidade, mais precisamente a última que foi colocada junto ao centro de saúde de Santo António. Este pessoal que apenas consegue ver a sua vidinha na frente dos seus olhos, que saem de casa 10 minutos antes da entrada no serviço, e depois querem uma via verde até ao seu destino, sem se preocupar com o que quer que seja, nem peões nem limites de velocidade, enfim, aquilo que quem circula a pé sabe bem do que falo: uma falta de educação e de civismo tremendas.

As lombas que até agora o município do Funchal colocou pela cidade estão ótimas... destinam-se a segurar a segurança das pessoas em zonas onde se circula muito acima dos limites de velocidade permitidos, e onde se tem registado inúmeros acidentes graves. Se em horas de ponta a saída da via rápida para Santo António fica congestionada, paciência, em vários outros nós acontece o mesmo nas horas de maior fluxo, quem não está satisfeito com isso ou anda sempre com imensa pressa, opte por um helicóptero por exemplo. A segurança das pessoas está acima de qualquer coisa, por isso deixamos aqui um voto de bem hajam à Câmara do Funchal pela última lomba, que já deveria ter sido colocada na primeira intervenção que foi feita naquela artéria, quanto aos apressados, levantar mais cedo da cama resolve!