Lisboa no comando

Como qualquer madeirense assisti a uma entrevista de um candidato e autarca funchalense. Devo dizer que fiquei extremamente chocado com o comportamento e atitude da pessoa questão. Não só por ter invocado inúmeras inverdades e um projeto que dependerá totalmente de Lisboa, mas também por não saber separar a sua posição de entrevistado enquanto autarca.

Em primeiro lugar e não sendo irónico com o atual Presidente da CMF quando falamos de “responsabilidade política” temos que entender que ignorar avisos das juntas de freguesia, pressionar as juntas a acordarem com algo que não lhes é favorável ou até mesmo na eterna demora da transferência de verba. Isso não é ser um bom responsável político. Um bom responsável político é aquele que independentemente da cor política dos poderes locais apoia-os e é-lhes prestável.

Em segundo lugar, há quatro anos atras não precisava do PS-Madeira para ganhar eleições e a sua equipa era sem cor política. Na transição para o segundo mandato afirma que vai concluir o mandato até ao fim. Por vezes não comparece às assembleias de município ou porque estava em Londres. Não está nada concentrado no município e está a usar o cargo para aproveitamento político.

Em terceiro lugar, o seu projeto é ser dependente de Lisboa. Nós vivemos na região e sabemos qual é o melhor plano de divida. A nossa divida abaixou 1. 493M.Lisboa vai decidir o quê e para quê? Já não basta a CMF ser comandada por Lisboa? Autonomia significa não depender e decidir o rumo que queremos sem dependências. Esse projeto será um retrocesso. Seria depender “exaustivamente” da República. Quanto à continuidade territorial só poderá ser concedida quando por exemplo a Ministra do Mar entender que a região necessita de um meio de transporte alternativo à aeronave. Falou-se em transportadora aérea quanto é que custará?

Em quarto lugar, uma das promessas do Sr. Primeiro-Ministro foi a construção do Hospital com a participação do Estado em 50%. Acontece que o Governo Socialista apenas participará com 38%

Em último lugar, concluo que aproveitou a entrevista para dar continuidade à sua campanha. Apontou vários dedos ao atual executivo do GR, mas ainda não conseguiu reparar que a sua gestão na CMF é desastrosa e ruinosa. Demonstrou que nestas eleições irá valer de tudo.