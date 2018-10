Hoje (ontem) enquanto se debatia, na Assembleia Regional, o estado da Região, a Sra Deputada, Dra. Rubina Leal, congratulou-se com a introdução de linguagem gestual na Assembleia Regional, pois muito bem, é de facto positivo(???)... Passado algum tempo, resolvo ligar a RTP-Madeira e qual não foi a minha surpresa, não estavam a transmitir com linguagem gestual. Agora deixo uma pergunta no ar! Será que na Assembleia Regional, serão tantos os Srs. Deputados surdos/mudos, que se justifique haver língua gestual na Assembleia? Seria sim justificado, se de facto a linguagem gestual, fosse transmitida através da RTP-Madeira, o que não aconteceu.