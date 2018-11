Limpeza no Ribeiro Choco

Venho por este meio, e junto deste matutino, manifestar o meu desagrado para com as

entidades responsáveis pela limpeza do Ribeiro Choco, junto à Rua da Quinta do Leme, N.º 55A. Por diversas vezes, manifestei a minha preocupação para com a limpeza do referido ribeiro, que tem muito mato, canas e lixo, mas nunca fizerem a limpeza. No verão o ribeiro esteve em obras, tendo sido limpo por essa ocasião a zona norte. Contudo, a zona sul, junto da minha casa continua por limpar, sendo que neste momento e após as chuvas a terra deixada aquando das obras começou a deslizar ficando presa no mato e nas canas.

Questiono às entidades responsáveis (as quais eu entrei por diversas vezes em contacto para que resolvessem a situação), se a minha habitação está segura nestas circunstâncias?