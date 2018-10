Fase às derrotas do SL Benfica, na Liga dos Campeões, frente ao Ajax (Holanda), e do Sporting CP, na Liga Europa, frente ao Arsenal, estes caem um lugar no ranking da UEFA, e mesmo com a vitória do FC Porto em Moscovo, frente ao Lokomotiv Moscovo, para a Liga dos Campeões e com esta vitória do FC Porto e através deste triunfo dos comandados de Sérgio Conceição, Portugal fica mais longe da Rússia do respectivo ranking.

Já em relação ao coeficiente por países, Portugal com 42.032, continua a manter o 7.º lugar, mas acabou por perder mais terreno para a Rússia que passa a ter 47.549, em virtude que uma vez o Zenit venceu e o Spartak Moscovo, conseguiu um empate nesta ronda europeia, enquanto Portugal só beneficiou e pontuou através do triunfo do FC Porto, em casa do Lokomotiv de Moscovo por 3-1.

Na Liga do Campeões Europeus o SL Benfica ao perder frente ao campeão holandês o Ajax, perdeu uma posição no ranking da UEFA, ocupando agora o 22.º lugar.

Enquanto o Sporting CP, ao ser derrotado no Estádio José Alvalade, frente ao Arsenal na Liga Europa, na 3.ª jornada do Grupo E, caiu para o 34.º lugar tendo sido ultrapassado pelos austríacos do Salzburgo, que receberam e venceram o Celtic nesta ronda europeia...passei a citar..

Conclusão a nível de clubes portugueses, esta jornada, mais uma, que não foi nada famosa, para melhoria do ranking de clubes da UEFA.

Mário da Silva Jesus