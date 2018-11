Virou moda despachar treinadores conforme o grau de constipação dos adeptos. Se o ranho for excessivo, o número de lenços brancos dispara, dando um indicador precioso aos presidentes dos clubes. Se a baba for relativa, os contratados aguentam-se por pouco.

Mas este inusitado barómetro não faz das equipas boas empresas, nem dos presidentes bons gestores. Bem pelo contrário. Em muitos casos, e no Marítimo ainda mais, as contratações exóticas não podem render mais do que aquilo que a capacidade dos escolhidos prometia.

Assim, senhoras e senhores apreciadores de futebol ofensivo e espectacular, acenem sim quando a coisa corre mal mas para os verdadeiros responsáveis pelas opções estratégicas que definem uma época, e não para aqueles que sendo treinadores com maior ou menor currículo dão tudo o que sabem e a mais não são obrigados. Pedir à lagartixa que seja jacaré é um tremendo erro de casting.

Luís Fernandes