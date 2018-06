Lei laboral agrada a patrões e UGT!

Grande parte das propostas da lei laboral foi concertada. Agrada ao governo minoritário do PS, patrões e UGT! Esta é uma central sindical dos trabalhadores? É, de trabalhadores incautos. A lei é iniqua: Aumenta para 180 dias a precariedade; alarga o período de experimentação; banco de 150 horas anuais de trabalho gratuito!;mantém a caducidade na contratação colectiva, que é uma faca permanente apontada aos trabalhadores e por aí fora. A UGT comemorou «a» vitória com vinho do Porto?, aquando os maus velhos tempos. O PSD apoia neste sentido os patrões. Faz parte da sua matriz - é também o partido do patronato.

Mas, é ridículo e demagógico, o seu novo velho presidente vir propor medidas

para ‘’diminuir a pobreza’’(!). No além da troika, estes diziam-nos que íamos todos empobrecer... para depois enriquecermos... (continuamos pobres). Esta tirada de Passos foi de gargalhar até chorar. Rui Rio faz uma inversão de 180 graus. Quem é que acredita nele? Porventura os sem cautela. Mas o que é gravíssimo e contraditório é estarem ao lado daquela lei laboral, que empobrece ainda mais quem trabalha. Ó sr. Rio a mentira tem a perna curta...

O PS voltou ao tempo de não ser nem carne nem peixe nem arenque vermelho e querer a maioria absolutista á custa do PS II - o PSD. Já o CDS é coroa da má moeda!

Quem não luta perde sempre. Os trabalhadores saberão responder a quem os traí!