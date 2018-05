Le bon David e o futebol juvenil

David Hume ficou conhecido na França como o “Le bon David”, muitas vezes, pergunto-me se fosse um homem da nossa era como seria o seu pensamento. Não estou certo que permaneceria exactamente igual, mas certamente não deixaria de ser um humanista. E sendo um David, teria porventura os seus Golias. Agora imaginem que David teria oportunidade de assistir ao fenómeno do futebol juvenil na nossa região. David Hume certamente veria no futebol uma genuína paixão humana, algo que move milhões de pessoas não seria ignorado ou desprezado. No tocante ao futebol juvenil, Hume diria que é uma excelente oportunidade de ensinar os mancebos para a vida. Ensinar-lhes o valor do trabalho, da temperança, da cooperação e da disciplina para obter brio e resultados. O futebol é um desporto colectivo, exige talento, sacrifício, entrega, técnica e táctica. Ler o jogo é uma virtude indispensável para um jogador de futebol, e os resultados podem ser apoteóticos. Um jogador de futebol que jogue nas ligas profissionais europeias consegue rapidamente obter ganhos que excedem os rendimentos da família durante gerações. Não é de espantar que muitas famílias acalentem esperanças que os rebentos mais novos vinguem no futebol. É uma saída de ouro e de glória. Daí que muitos pais e familiares queiram acompanhar o crescimento dos filhos como jogadores de futebol. Louvável, mas pode ser contraproducente. Com a ânsia de criar estrelas estas perecem antes de germinar, em vez de criar homens com espírito de missão, o resultado pode ser indivíduos caprichosos, mimados, sem fibra para lidar com a frustração, ou sem valores para sobreviver às tentações do futebol. E que são muitas. A verdade, é que os bons jogadores de futebol precisam de ter algumas virtudes essenciais para serem bons profissionais do futebol, mesmo que tenham talento, mesmo que sejam exímios a fintar as dificuldades. O David Hume estranharia muito provavalvalmente todos estes cálculos de como formar jogadores, ele talvez iria até por outro percurso, diria: Sejam jogadores de futebol; mas, no meio de todo o futebol, sejam ainda homens. E os pais deveriam perceber isso sobre os seus filhos, que lutem para que estes sejam bons jogadores de futebol, mas antes de tudo que façam tudo para que sejam homens preparados para a vida.