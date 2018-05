Lamentável

Eu fico possessa quando vejo a política a desrespeitar o cidadão eleitor. No caso da despenalização da eutanásia vi alguns a decidirem numa matéria que nem incluíram no programa eleitoral. Que legitimidade para votar a favor contra ou a favor tem esta gente que nunca antes se pronunciou sobre um assunto tão sensível e com implicações a vários níveis? Estarei atenta ao que dizem antes das próximas eleições e se, por exemplo, se comprometem com um referendo.