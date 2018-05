Para quando a instalação do espaço Julgado de paz em Santa Cruz? Sobre o assunto, visto que o concelho do Funchal e o de Câmara de lobos já estão devidamente equipados com este serviço, resta perguntar a quem de direito o que falta para a respetiva instalação no Concelho de Santa Cruz, claramente, a abarrotar de problemas que urgem ser resolvidos, sobretudo, aqueles crimes relacionados com os maus hábitos dos que cobiçam o espaço alheio e se apoderam por exemplo de terras por usucapião, aliás, praga descomedida, como se cada qual pudesse servir-se sem constrangimento daquilo que não lhe pertence para proveito próprio e passasse em vão, mas a moda tornou-se tão viral que há quem já não acredite na justiça na RAM. Para além destas estranhezas, nasceram outras de irresponsabilidade civil, como as posses quer do privado quer do público e não me refiro apenas a problemas dos condóminos, mas dos encerramentos com portas, janelas, vias, etc.. Logo, o Sr. Presidente do Governo Regional, Dr. Miguel Albuquerque deve, sem dúvida, inteirar-se e colaborar na sua introdução, antes que o Concelho de Santa Cruz seja engolido na totalidade e um dia destes a gente chegue a casa e não encontre a porta de entrada, porque outro se lembrou de lhe tomar conta. Infelizmente, isto não é um filme, infelizmente, tornou-se realidade, por isso, urge impor ordem e respeito. Agora, se o necessário espaço deveria situar-se aqui ou ali, no mínimo, que seja uma instalação autónoma e exímia no rigor e na transparência, isento de parcialidades e de influências.