Jorge Jesus - primeiro reforço do Sporting 2018/2019

Quem sou eu para me atrever a falar de alguém que factura milhões e que, ao que consta, vai duplicar essa facturação? Mas isso não me impede de expressar a satisfação que senti ao ver JJ sair sem ter ganho nada. Uma ou duas tacinhas em 3 anos, é um feito digno de ser colocado lado a lado com outra obra prima da sua carreira: a descida de divisão com o Moreirense. JJ saiu pela mesma porta que entrou há 3 anos – a porta pequena - por onde passou folgadamente de pé nos dois sentidos. Deixou o Benfica da forma que todos conhecemos e foi recebido em apoteose por todos ao adeptos e accionistas do Sporting, todos sem excepção, essencialmente por ter vindo de onde veio. Mas JJ por certo levou consigo um enorme fardo de remorsos e complexos, que nunca consegui disfarçar. Os seus resultados ridículos nestes 3 anos, provaram inequivocamente a minha teoria de que não foi o Benfica que ganhou porque JJ estava lá (ele bem se esforçou em vender esta mentira, na esperança que, dita repetidas vezes, pudesse passar a ser verdade), mas sim que foi JJ que apanhou boleia da grandeza do Benfica e da excelente qualidade dos seus planteis, face às exigências da Liga Portuguesa. Foram jogadores como Júlio César, Oblak, Maxi, Garay, David Luiz, Lindelof, Siqueira, Coentrão, Matic, Enzo Peres, Aimar, Talisca, Saviola, Ramirez, Witzel, Javi Garcia, André Gomes, Di Maria, Rodrigo, Cardozo, Gaitan, Lima, etc (já saídos) ) e ainda Luisão, Jardel, Fejsa, Salvio e Jonas ( ainda presentes), que ganharam aquilo que viu. Com esta matéria prima, qualquer tronco de bananeira com uma braçadeira de treinador, ganhava Ligas Portuguesas. JJ vai embora sem glória. Como fez por merecer. A justiça às vezes demora, mas acaba por fazer-se. Há contudo um reverso que me preocupa com esta debandada de JJ: o Sporting acabou de adquirir a custo zero (ou talvez poupando uns milhões) o primeiro grande reforço para a próxima época. Quem vier, tem logo a vantagem de ser impossível fazer pior que JJ. E ainda pode adquirir um outro reforço de igual grandeza e pelo mesmo preço. Quem será ele?