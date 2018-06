Jardim, o nosso herói político

Ainda criança, recordo sem me esquecer qualquer que seja, o detalhe o momento, em que este nosso herói político, era presidente do governo regional da madeira.

Longe foram os anos, estávamos na década de 70, mais precisamente, mais coisa, menos coisa, lá para 1978, eu com 10 anos, já o via falar pela televisão, no telejornal, onde despertava-me, toda a atenção para aqueles momentos, em que ele citava as palavras, discursando, duma forma firme, eficiente, claro e esclarecido, pois não tinha papas na boca.

Era um homem, de uma palavra só, não se ponha com criancices, nem brincadeiras, era um verdadeiro, líder que a Madeira possuía na altura, amigo do seu amigo, não se deixando levar por conversas fiadas, nem lhe projectarem verdes, para apanhar maduras, este grande político, continha uma grande postura e sabedoria, tendo resposta , para tudo e para todos aqueles que o interrogavam, quer na televisão, quer na rádio, nos jornais e até mesmo para aquela gente do continente, como ele apelidava, tinha sempre a resposta na ponta da língua, nunca exagerando, quando lhe rebaixavam, deitava, uma daquelas frases bem estudadas, que o povo acabava, não querer, fazer mais perguntas, contentavam-se, com as respostas que este nosso herói político respondia há queima roupa.

No entanto o tempo foi passando, as eleições foram se sucedendo, sendo um homem de vitórias, navegando as derrotas, pois possuía, um enorme rigor e disciplina dentro do seu interior, transmitindo, alegria e bem estar, satisfação, ao povo da Madeira e Porto Santo, quando discursava.

Foi ele que transformou radicalmente a Madeira antiga , na Madeira recente, criou novas vias de comunicação terrestres, remodelou o aeroporto da madeira, criou novas habitações, para que o povo madeirense pudesse viver em melhores condições habitacionais.

Fez o possível e o impossível, para que a madeira e porto santo, tivessem melhores condições de vida, em todos os aspectos, melhorando o poder de compra, aumentando a educação, o lazer para os idosos e muita coisa mais!...

Tendo como adversário, nesta sua longa batalha, uma oposição, que falava e dizia, que não era assim que as coisas teriam de ser feitas, mas de outra forma, tudo fizeram para lhe dar luta, mas foi o que se viu, nem aos seus calcanhares chegaram, foram um adversário muito, frágil, fraquinho, não tendo ideias nas soluções concretas e objectivas, que pudessem apresentar, viáveis para a madeira e porto santo.

Porque as ideologias políticas de Alberto João Jardim, transportavam uma enorme bagagem, onde ninguém tinha musculatura, suficiente para pegar no cargo e nas ideologias defendidas pelo nosso presidente!

Bem, haja Dr. ALBERTO JOÃO JARDIM, PELO EMPENHO, DEDICAÇÃO, DISCIPLINA, ESFORÇO, VONTADE DE VENCER!..., pois foi o melhor líder político, que até ao momento do campeonato, vi passar, por PORTUGAL, mais precisamente o arquipélago da Madeira.

Deus, que lhe dê, muita saúde, para neste presente poder desfrutar, a sua vida livremente e calmamente, pois é merecedor, pelos feitos que fez por todos nós.