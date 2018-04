Interdito a deficientes físicos

Uma nova entrada traseira de acesso ao Fórum Madeira surgiu, substituindo a anterior mas, uma vez mais deficiente. Esta, teimosamente não contempla rigorosamente nada no que diz respeito a novas tecnologias. Se este tipo de obras de alteração precisam do avalo da CMF, então, com certeza que faltou a exigência desta em considerar e corrigir a anomalia existente. Faltou a imaginação e a sensibilidade aos responsáveis por esta obra, ou talvez a falta de vontade (por questões económicas), o que me dá a indicação de falha grave da Administração do Centro Comercial. Devo lembrar que, em muitos centros comerciais do País e no Mundo, as rampas e escadas rolantes existem, até mesmo para acesso exclusivo ao interior de certas lojas. Enfim, uma visão diferente, um tratamento mais compreensível e humano face à desigualdade física e social. Portanto, fica aqui esta advertência: Se tem limitações físicas, quando ali chegar, peça a alguém que o ajude, ou se necessário que lhe leve às costas até ao fim dos dois lances de escadas existentes.

Vicente Sousa