Redijo este email para relatar um acontecimento injusto em relação as provas de selecção para frequentar o curso de formação a guardas da Guarda Nacional Republicana. A inscrição para a realização do processo concursal para este curso é uma inscrição paga por parte dos candidatos, isto não choca ninguém pois percebo que a GNR tenha despesas com o processo. O que para mim e para todos os candidatos é fora de contexto é o facto de este ano os candidatos das ilhas que passaram nas provas de conhecimento terem de se deslocar ao continente ( a Queluz) para a realização das provas médicas e psicotécnicas sendo todas as despesas a cargo do candidato situação que nos anos anteriores não acontecia. Os candidatos para além de pagarem a inscrição têm de pagar passagens estadias e alimentação estando sempre na incerteza de passarem ou não nas baterias de provas que se avizinham. Conto com o Diário para divulgação desta situação na esperança que as entidades responsáveis possam mudar ideias de maneira a ser justo para todos os concorrente das ilhas.