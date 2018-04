Informação na Madeira

Sabemos que a informação pluralista foi sempre um problema na região.

No tempo de A.J.J. a informação falada e escrita (com a excepção do DN/M) tinha como missão glorificar AJJ e o PSD.

Actualmente, os noticiários regionais quer da RTP1, quer da RDP1, estão cada vez mais próximos, desse período negro da nossa democracia.

Os temas políticos geralmente são apresentados por gente do governo e do PSD, deixando a oposição ou quem tem ideias diferentes na porta da entrada.

Exemplo: hoje (dia 18/04), o noticiário das 8,30 horas da RDP1, teve a duração de 10 minutos, mas o secretário da agricultura falou duas vezes, o presidente do governo uma vez e o secretário da educação uma vez.

É caso para perguntar, se os editores deslocam somente os jornalistas para os eventos onde sabem que estão os membros do governo e do PSD, por causa da falta de meios, por falta de iniciativa da oposição ou por subserviência perante o poder instalado?