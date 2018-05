Infantário Porto Santo

O Infantário Moinho já não existe, visto que houve uma fusão com a Escola Básica do Campo de Baixo. Até ai tudo bem, as crianças são cada vez menos e, devido à exigência de redução de gastos, assim teve de ser.

Porém o meu desagrado não é referente a este fator, mas sim devido ao facto da Direção da referida escola apenas tratar dos dois dispares edifícios como sendo realmente “fundidos” apenas quando lhes convém.

As comemorações da escola, momentos únicos em que os pais aproveitam para interagir e conviver com os demais encarregados de educação, educadores, auxiliares e educandos, são realizadas em conjunto, existindo em ambos edifícios crianças com idades compreendidas entre os 4 meses e os 9 anos. Uma coisa é certa, os bebés, com certeza, não usufruem das suas próprias festinhas uma vez que não têm a capacidade de aguardar por tantas e tão variadas atuações.

Outra situação que faz confusão à grande maioria dos encarregados de educação, é a situação do pagamento mensal. Ou seja, caso os pais não consigam pagar nos restritos dias que selecionam, no próprio infantário, terão de se deslocar ao outro edifício, que não fica nas proximidades, essencialmente para quem não tem transporte próprio.

Por fim, a grande disparidade entre os dois edifícios e o problema mais grave que TEM de ser resolvido é a limpeza. Existem cerca de 6 ou 7 funcionários para ambos os edifícios, todavia apenas 1 para o infantário, não sendo capaz, como é óbvio, de realizar este trabalho de forma satisfatória. Neste ponto há que ter em conta que o infantário é frequentado por bebés e crianças até os 4 anos e, essencialmente nesta época que se ouve falar de vírus e bactérias como nunca.

Esta situação tem de mudar e, acreditem, não é falta de diálogo com a Direção da escola, pois este já foi realizado, mas sem repercussões ou melhorias.