Incendiários podem derrubar governo!

As surpreendentes declarações presidenciais, que deixaram o alerta para, caso o “inferno” volte a repetir-se, ou seja, se uma terceira calamidade pública se abater sobre o país, como aconteceu com as duas tragédias dos incêndios no ano passado, que deixaram um impressionante rasto de morte e destruição em várias regiões. Não só o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa não se candidatará a um segundo mandato, como poderá deixar cair o Governo de António Costa. Uma ilação que só poderia deixar este país ainda mais à mercê de quem, ciclicamente faz do drama dos fogos, autêntico terrorismo e arremesso político, fragilizando o sempre difícil combate aos fatores que só por si, vinham pondo cada vez mais em risco, vidas comunidades do interior, isoladas pela pressão dos lóbis do eucalipto, que em alguns cenários podem representar autenticas bombas incendiárias que agora, podem também ter como consequentemente o derrube do atual Governo como deseja a direita naturalmente.

José Lopes