Sou professora e trabalho numa escola onde junto à mesma tem um café com uma esplanada.

Assisti a uma grande humilhação e falta de respeito perante uma pessoa sem uma perna, numa cadeira de rodas. Estava eu a tomar o meu café quando esse senhor chamou a senhora do bar para pedir o café. Para meu espanto a senhora disse que não servia na esplanada dizendo ao senhor para ler o que estava escrito no vidro: “ Na esplanada não servimos à mesa”. Houve um senhor que então levantou-se da mesa e foi buscar o café do senhor, caso contrário o senhor não podia consumir.

Foi a cena mais triste e humilhante da minha vida. Vou deixar de tomar café lá e aconselho às pessoas a não irem porque podem ser humilhadas de outra forma.

Vergonhoso!