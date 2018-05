Hoje dia 10/05/2018 foi visitar um familiar ao Hospital João de Almada e fiquei deveras preocupado pelo comentário que ouvi no corredor do mesmo, a ser verdade estamos mesmo mal na nossa Saúde. As máquinas da cozinha de lavagem e esterilização do material das refeições estão avariadas, e esses materiais estão a ser lavadas apenas com água e sabão e não estão a ser esterilizados... Não sou especialista na material mas penso que esta em causa a saúde publica de todos os doentes e utentes do Hospital João de Almada. Penso que os milhões para o Ferry deveriam ser canalizados para a nossa saúde.