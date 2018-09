Horários ESFF

Venho por este meio reportar uma situação à redação deste jornal inerente à Escola Secundária Francisco Franco. De facto, é clara uma desvalorização dos cursos de socioeconomicas, bem como, de línguas e humanidades em prol de ciências e tecnologias. Tal é evidente pelos horários atribuídos no décimo segundo ano de escolaridade, a cada curso respetivamente. Deste modo, a insatisfação por parte dos alunos, pais e até mesmo docentes é evidente. Assim, as três únicas turmas de socioeconomicas de décimo segundo ano apresentaram uma petição à qual todos os alunos das respetivas turmas assinaram na qual expressam a indignação face aos horários. Os horários de um modo geral são compostos por três dias em que os alunos saem às 18:30h, ao passo que na Escola Secundária do Liceu Jaime Moniz há uma preferência para que os alunos apenas tenham aulas de manhã e, se não for possível, o mínimo de aulas à tarde possível. Assim, os alunos de economia e línguas consideram que os horários não são equitativos para todos os alunos e que os alunos de ciências são beneficiados, o que conduz a uma forte desmotivação para este ano letivo e uma forte ponderação em mudar de estabelecimento de ensino. Peço, também, que esta crítica se mantenha em anonimato. Muito obrigada pela atenção e pelo seu tempo. Despeço-me com os melhores cumprimentos.