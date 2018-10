Sou utente diária do transporte na “Horários do Funchal” e venho deixar a minha reflexão sobre este serviço. Agradou-me vivamente a notícia divulgada há poucos dias de que esta empresa vai renovar, em poucos anos, toda a sua frota e aproveito para sugerir algumas alterações nas características destes veículos. Assim, sugeria que fosse melhorada a acessibilidade na entrada para os autocarros quer a nível da altura dos degraus quer na retirada do varão mesmo a meio da entrada da porta que, já de si é estreita. Aligeiremos um pouco a situação: para poder subir estes degraus ou é preciso ser atleta ou manter eternamente todas as capacidades físicas ao longo dos anos, o que infelizmente não acontece e sabemos que a maioria dos frequentadores são pessoas menos jovens e com alguma/muita limitação na mobilidade; O varão! Para quê um varão mesmo a meio da entrada? Será que o propósito seria fazer (por parte de alguém com habilidades para tal) demonstrações acrobáticas para distração dos passageiros no decurso da viagem?......Agora mais seriamente, penso que é urgente pensar com honestidade e respeito (numa altura em que se fala tanto em eliminar o bulling) naqueles que necessitam utilizar estes serviços, já que esta população necessita transportar muitas vezes sacos, canadianas, etc. Porque é por causa desta população, que paga por este serviço, que a Empresa existe! Aproveito para referir o excelente profissionalismo dos vossos colaboradores, que, mesmo em situações mais adversas – carros superlotados, personalidades e manifestações menos agradáveis de alguns passageitos e outros utilizadores das vias - mantêm sempre a calma, a simpatia e o respeito por todos e cada um em particular.